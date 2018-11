Rockers ballen de vuist voor Museum RockArt

Het is een bont gezelschap dat zich in Hoek van Holland heeft verzameld om de noodkreet van Jaap te ondersteunen. Jaap is Jaap Schut, een enthousiaste Westlander die al 24 jaar lang alles verzamelt wat met de Nederlandse rock heeft te maken. ,,Wat hier staat uitgestald is nog geen half procent van onze collectie'', zegt hij tegen gasten die zich op deze actiemiddag hebben verzameld.



De gasten komen uit alle hoeken en gaten van het land en vertegenwoordigen samen een millennium aan rock-'n-roll. Zanger Bert Heerink is uit Utrecht gekomen. Hij 'hangt' al in het museum als de beroemde zanger van hardrockband Vandenberg, ooit hoog in de Amerikaanse top 40 met de single Burning Heart. Rudy van den Berg, voormalig zanger van The Motions, moest vanuit Amstelveen de Tomtom instellen om de uithoek in Hoek van Holland te vinden waar het museum nu staat. Zangeres Getty Kaspers van Teach In, de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival - in 1975 alweer - heeft helemaal vanuit Markelo de moeite genomen om Jaap Schut en zijn team een hart onder de riem te steken.