‘Roddelkoning’ en Ridder Henk van der Meijden: ‘Ik deel de onderscheiding met mijn vrouw’

Na jaren zijn er weer slechtvalk-eieren uitgekomen op watertoren in Schevenin­gen: ‘Dit is uniek’

Na een aantal jaar afwezig te zijn geweest is de slechtvalk weer terug in Scheveningen. Dit weekend zijn de eerste twee eieren uitgekomen in de kast op de watertoren in de badplaats. ,,Dit is uniek in ons gebied.’’

24 april