Rode Baretten schieten in Rijswijkse woningen

Er wordt met oefenmunitie geschoten, zegt Defensie. Maar omstanders moeten zich voor hun eigen veiligheid wel aan de orders van de militairen houden. De oefening begint in Delft, waar de militairen met een helikopter aankomen. De Rode Baretten oefenen met het zogenoemde ‘Bevo Seal’ hoe het is om te werken met bewoners.



,,Missies in Bosnië, Irak, Afghanistan en Mali hebben uitgewezen dat de militairen het merendeel van hun taken uitvoeren tussen, voor en samen met de bevolking’’, zegt Defensie. ,,Met deze oefening benaderen we de werkelijkheid van een militaire inzet waar dan ook ter wereld.’’



Defensie werkt voor de oefening met de gemeenten Delft en Rijswijk, ProRail en de plaatselijke politie samen.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!