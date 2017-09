Rode beuk voor vader en bosontwerper

Wel bijzonder, hè? ,,Echt zijn levenswerk. De ontwerpen waren destijds revolutionair. Er is puin gestort om heuvels te realiseren. Er zijn zandafgravingen nodig geweest om de Zoomseweg aan te leggen en waterpartijen te creëren. Alles is aangekleed met groen. Zo is ‘de long’ van Rijswijk ontstaan en een buffer tegen de groei van Delft.’’

Zo leeft mijn vader voort in die rode beuk in het park. Dat is een mooie gedachte

En nu staat er dan zijn boom?

,,Mijn vader is overleden in september 2015 op 85-jarige leeftijd. Wij hebben als familie nu zijn as vermengd met de grond voor de boom die we mochten planten in het park, het Elsenburgerbos. Zo leeft mijn vader voort in die rode beuk in het park. Dat is een mooie gedachte.’’