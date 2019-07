Rode loper gaat uit voor de Duitse 'Love Boat’ in Scheveningen

Dik een jaar terug meerde de MS Berlin als eerste aan in de haven van Scheveningen. Gisteren volgde een tweede bezoek van het bijna 140 meter lange gevaarte, dat ooit model stond voor de Duitse versie van tv-hit The Love Boat.

Het begint al bijna een vertrouwd tafereel te worden in Scheveningen: een cruiseschip dat met honderden passagiers aan boord in de Eerste Haven aanmeert. Gisteren was er het weerzien met de MS Berlin, het schip dat vorig jaar als eerste in zijn soort deze kant opkwam.

Het nieuwtje mag er dan al een beetje vanaf zijn, helemaal gewoon is het nog niet om een passagiersschip met een lengte van een kleine 140 meter in de stad te begroeten. Dus werden de passagiers van de MS Berlin (ooit gebruikt voor een Duitse versie van de Amerikaanse televisiehit The Love Boat) op de kade aan de Vissershavenweg welkom geheten door wethouder Richard de Mos. Compleet met een rode loper, een vrolijk muziekje en een man die zich in een 17de eeuws kostuum voorstelde als Rembrandt van Rijn.

Of ze nou via de A12 naar Den Haag komen of over zee, toeristen zijn nu eenmaal goed voor de lokale economie. En dat was dan ook precies wat De Mos benadrukte, nadat hij aan boord was geklommen om samen met de kapitein van het schip de vlag van Scheveningen te hijsen.

Imago

De komst van dit soort schepen versterkt volgens de wethouder het imago van Den Haag als ‘stad aan zee’. En: ‘Het zet Den Haag op de kaart bij een nieuw internationaal publiek’.

Opvallend was dat De Mos tamelijk precies was in zijn woordkeuze. Hij had het niet over cruiseschepen in het algemeen, hij sprak over ‘kleinere passagiersschepen’. Als wethouder heeft hij er geen belang bij om in de gemeenteraad GroenLinks en de PvdA de gordijnen in te jagen; partijen die zich zorgen zeggen te maken over de negatieve effecten van cruiseschepen op de kwaliteit van lucht en water.



Het lijkt er op dat die impact sowieso beperkt zal blijven: de haven van Scheveningen is in omvang domweg te klein om veel van die drijvende flatgebouwen te kunnen huisvesten.

Dus is het vooralsnog de ambitie om schepen tot een lengte van maximaal 160 meter naar Scheveningen te halen. Schepen dus zoals de MS Berlin (nu twee keer) en de Hanseatic Nature (afgelopen mei voor het eerst). Of zoals het wordt verwoord door The Hague Marketing Bureau: ‘Den Haag richt zich op de high-end cruisemarkt en heeft als doel een exclusieve Seaport te zijn en te blijven.’