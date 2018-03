'Rode Toren' verdwijnt van de Scheveningse boulevard

'Schaamteloze Rutte' plakt over posters concurrenten heen

10:38 Geschokte reacties op Twitter nadat gisteren een foto opdook waarop te zien is hoe Mark Rutte posters van de VVD Den Haag over die van Groep de Mos en CDA Den Haag plakt. Hiermee is de plakoorlog officieel begonnen.