Rode vlag bij Zuiderstrand door zeer gevaarlijke zee: ‘Ga niet de zee in’

Bij een gele vlag is het gevaarlijk, maar bij een rode vlag wordt het ten strengste afgeraden de zee in te gaan. Dat zegt een woordvoerder van de reddingsbrigade. Hij is nu zelf niet op het strand, maar gaat er vanuit dat het ondanks de vlaggen druk is. ,,Veel mensen zeggen als wij ze aanspreken ook: ‘O, ik had die vlag niet gezien.’ We halen ze natuurlijk alsnog uit het water als het misgaat.’’