Roeiboten verhuren en theeschenken? Restaurant De Waterkant in Westbroekpark staat te koop

Onderzoek moet uitwijzen: Was hulp aan man die op Black Friday drie tieners neerstak wel op orde?

19:01 Onderzoek moet uitwijzen voor of de gemeente Den Haag en zorginstelling Parnassia juist hebben gehandeld bij de overplaatsing van een 35-jarige Hagenaar naar de daklozenopvang in de stad. De man stak zo’n twee maanden later in de Grote Marktstraat wild om zich heen en verwondde drie tieners.