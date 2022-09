Roel van Velzen zingt op het Scheveningse strand voor het eerst in Nederlands: ‘Durfde ik nooit’

Donderdag is het weer zover: Live on the Beach. En dat markeert tijdens deze editie nu eens niet alleen een feestelijk einde van het festivalseizoen in Scheveningen, maar ook - in één moeite door - het begin van een nieuw muzikaal leven voor een van de hoofdacts: Roel van Velzen. En hij kan niet wachten. Ten eerste omdat de geboren Delvenaar razend benieuwd is hoe zijn Nederlandstalige repertoire ontvangen zal worden. Maar zeker ook omdat die vuurdoop plaatsvindt op een steenworp afstand van de plek waar hij ooit als beginnende popmuzikant onvoorstelbaar veel vlieguren heeft gemaakt.