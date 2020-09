‘Roemeen die zich bij Vredespaleis uitgaf voor agent moet de cel in’

Mystery guests houden kroegbazen in de gaten met undercover­be­zoek: ‘Dit zorgt voor wantrouwen’

17:28 De gemeente Delft zet mystery guests in om de coronamaatregelen in de horeca in de gaten te houden. Dit weekend gingen undercoverhandhavers voor het eerst langs bij negen zaken. Tot onvrede van de lokale kroegeigenaren. ,,Dit zorgt alleen maar voor wantrouwen, terwijl we het in de horeca juist zo goed aanpakken.”