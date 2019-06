Roemeens duo bracht ouderen in verwarring om hen te kunnen bestelen

Als het vizier eenmaal was gericht op het ‘juiste’ slachtoffer, gingen de verdachten altijd hetzelfde te werk. De ouderen werden bestookt met vragen over het wisselen van geld voor een parkeerautomaat, waarna zij wat munten in hun hand gedrukt kregen en hun pols gegrepen werd. Later merkten de ouderen dat hun armband of horloge weg was. In enkele gevallen werd ook een portemonnee of telefoon gestolen.