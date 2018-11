Roemeens festival voor de filmliefhebber

Even vragen aanFilmliefhebbers opgelet: op 1 december wordt in De Nieuwe Regentes filmfestival Spotlight: Romania gehouden. Het theater staat een dag lang in het teken van de 100ste verjaardag van de moderne natie Roemenië. Ook op 4, 11 en 18 december worden Roemeense films vertoond. Ioana Biris is mede- organisator.

Een Roemeens filmestival in Den Haag. Hoe dat zo?

,,In Roemenië worden veel succesvolle films gemaakt. Prijswinnende new wave-regisseurs trekken er volle zalen. In 2015 nam Corina Burlacu het initiatief om Den Haag kennis te laten maken met die Roemeense filmscène. Zij is nu, tijdens de 4de editie van het filmfestival, nog steeds mede-organisator en programmeur. Ik heb me twee jaar geleden bij het festival aangesloten.''

Wat is uw link met Roemenië?

,,Ik ben er geboren en opgegroeid. 20 jaar geleden kwam ik naar Nederland. De film West, van regisseur Cristian Mungiu, gaat over een groep jongeren die 20 jaar geleden óók emigreerde uit Roemenië. Ik heb die film al eens gezien en ben benieuwd hoe ik hem nu op het festival ervaar.''

Welke films worden nog meer vertoond?

,,Untamed Romania, de eerste natuurdocumentaire over Roemenië. En The Sentries, de eerste avonturenspeelfilm voor kinderen sinds de revolutie. Ook vertonen we Licu, a Romanian Story van voormalig fotojournalist Ana Dumitrescu en de komedie Two Lottery Tickets."

Is het festival alleen leuk als je zelf uit Roemenië komt?

,,Nee. Het is de bedoeling dat meer mensen kennismaken met Roemeense films. Het festival is er voor mensen die houden van pure, artistieke films met mooie muziek. Bovendien is het interessant om te komen als je meer wilt leren over de cultuur. Ook zijn er workshops, is er een boekencafé en treedt de Roemeense superster Stela Enache op.''