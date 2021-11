Roemeense steekt nichtje en onbekende man neer: ‘Het is een complot van mijn familie’

Voor café Blue City aan de Hildebrandstraat loopt het in september 2019 uit de hand wanneer een neef van de verdachte zijn telefoon kwijt is. In beschonken toestand denkt hij dat het object is gestolen. Er ontstaat een gevecht met een voorbijganger, die wordt gestoken in zijn rug. Meerdere getuigen, onder wie de neef, verklaren later dat de Roemeense I. schuldig is aan de longbloeding van het slachtoffer, waarvan de laatste nog steeds last heeft.