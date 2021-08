Roemeense vast voor dubbele steekpartij: ‘Familie aangespoord tegen mij te verklaren’

Hack bij ROC Mondriaan, medewer­kers kunnen niet bij gegevens

23 augustus ROC Mondriaan is gehackt. Medewerkers kunnen op de verschillende locaties van de MBO-school niet meer bij hun gegevens. Dit werd afgelopen weekend ontdekt, bevestigt een woordvoerder. Wat precies de schade is, is nog onduidelijk. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan.