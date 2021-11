Roemeense vrouw stak man en nichtje met een mes: drie jaar cel

De man werd op 8 september 2019 voor café Blue City aan de Hildebrandstraat in zijn rug gestoken. Een neef van verdachte die zijn telefoon kwijt was, dacht dat ‘ie was gestolen. Er werd daarna een telefoontje uit de handen van het latere slachtoffer of diens vriendin gegrist, waarna een worsteling ontstond. Meerdere getuigen, onder wie de neef, verklaarden dat de Roemeense I. schuldig is aan de klaplong en longbloeding van het slachtoffer. De laatste werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een drain moest worden geplaatst omdat zijn longen vol liepen. Het slachtoffer zou ook nu nog steeds last hebben van het letsel.