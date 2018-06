Roep om compensatie winkeliers Noordeinde

,,Ik wil weten of het kan, of de wethouder er wat in ziet, of dat hij zegt dat het niet tot de mogelijkheden behoort'', zegt raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos.



Ondernemer Arthur Wieffering van de Bookstore sloeg maandag in deze krant alarm over de situatie aan het Noordeinde. Hij vroeg zich af of het echt noodzakelijk is dat deze royal make over een jaar in beslag neemt. De chique winkelstraat ligt sinds januari open en veel klanten blijven tot verbijstering van de winkeliers weg. Wieffering zegt dat hij al duizenden euro's aan inkomsten is misgelopen en ook bij andere ondernemers zou het water door de werkzaamheden financieel aan de lippen staan.



,,Arthur Wieffering heeft dagen dat hij maar een paar tientjes draait. Daar kun je als winkelier niet van leven'', zegt Sluijs, die vindt dat er een passende vergoeding zou moeten komen.



Overigens wil Sluijs, net als het CDA, ook weten hoe het zit met de voortgang van het project. Dit omdat winkeliers constateren dat het werk soms dagenlang stilligt. Het CDA zegt te begrijpen dat het onvermijdelijk is dat de ondernemers inkomsten mislopen, maar de christendemocraten vinden dat de gemeente er wel alles aan moet doen om zo efficiënt en snel mogelijk te werken. ,,Winkeliers moeten aan het einde van de dag gewoon brood op de plank hebben. Het kan dan niet zo zijn dat zij een groot deel van hun inkomsten mislopen door een slechte planning'', verklaart CDA'er Daniëlle Koster.