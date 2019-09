Roep om geld voor ov: ‘Over een paar jaar dreigt een ov-infarct’

Het openbaar vervoer knapt uit z’n jas. Over een jaar of zeven dreigt er zelfs een heus ov-infarct. Niet alleen in Den Haag en de grote steden, maar ook daarbuiten, zegt Jaap Bierman van de HTM namens de Mobiliteitsalliantie.

Reden is de grote groei van het aantal inwoners in de grote steden, en daarbuiten. ,,Het is eigenlijk heel simpel’’, zei Jaap Bierman gisteren bij BNR. ,,Door de groei van de steden nemen de files toe en kiezen de inwoners om heel goede redenen steeds vaker voor het openbaar vervoer. Maar dat knapt dus zo langzaamaan wel uit z’n jasje.’’

Als voorbeeld noemt Bierman Randstadrail, de lightrailverbinding tussen Den Haag en Zoetermeer. De afgelopen jaren groeide het aantal reizigers op de lijnen 3 en 4 met tien procent per jaar. Veel meer dan waarmee rekening is gehouden.

Maar ook in Amsterdam en Rotterdam dreigt een ov-tekort te ontstaan, stelt de Mobiliteitsalliantie, een brede coalitie van verkeerspartijen waaronder de NS, stadsvervoerders, de ANWB en de Nederlandse Fietsersbond. ‘Tussen 2025 en 2030 bereikt de vervoerscapaciteit van het openbaar vervoer in de grote steden haar plafond. Mobiliteit zal bij de volgende verkiezingen een van de top drie-thema’s moeten worden’.

En er zal geld bij moeten. Veel geld. ,,Kijk naar grote steden in de ons omringende landen. Parijs, Londen, daar is het aandeel openbaar vervoer in de mobiliteit zo’n dertig procent, veel hoger dan bij ons. Maar daar zijn ook tientallen miljarden in het openbaar vervoer gestoken”, weet HTM-directeur Bierman.

De Mobiliteitsalliantie heeft haar hoop nu gevestigd op het investeringsfonds dat de rijksoverheid gaat opzetten. Met geld uit dat fonds zouden de ov-plannen van de grote steden wellicht voor een flink deel gefinancierd kunnen worden. Alleen Den Haag heeft tot 2040 al plannen ter waarde van een kleine drie miljard euro. Utrecht denkt zelfs aan meer.