Roep om levenslang zwemverbod in Haagse Hofbad voor ‘opgefokte jongeren’ die badmeester aanvielen

Ze zijn er in het zwembad in de wijk Ypenburg nog behoorlijk kapot van. Twee collega’s werden woensdagavond opeens belaagd door een grote groep van ongeveer 20 jongeren. Volgens getuigen spraken de badmeesters de opgefokte jongeren aan toen deze rond 20.00 uur aan het klieren en treiteren waren in het water.



Daarop werden de twee badmeesters van alle kanten belaagd. Een van hen raakte gewond en werd volgens de politie ook bedreigd met een mes. Het wapen werd later teruggevonden in een prullenbak.



,,De mishandeling én bedreiging hebben diepe indruk op de slachtoffers gemaakt’’, aldus een politiewoordvoerder. Vijf jongeren in de leeftijd van 14 tot 22 jaar uit Den Haag zijn aangehouden. Het groepje zat vandaag nog vast. ,,Ze worden op dit moment gehoord.’’



Hagenaars reageren geïrriteerd op het geweld. ‘Gajes zonder opvoeding’, worden de jongeren genoemd. ‘Ik mag toch hopen dat die gasten nooit meer het zwembad in mogen.’ Groep de Mos pleit voor een levenslang zwemverbod. ,,Deze idioten mogen nooit meer zwemmen in het Haagse zwemwater’’, aldus Damiën Zeller van die partij.