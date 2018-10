Roetpieten zijn blijvertje bij intocht in Den Haag

De intocht van Sinterklaas met uitsluitend zwarte pieten lijkt in Den Haag voorgoed verleden tijd. Opnieuw neemt Den Haag, met Amsterdam en Rotterdam, het voortouw en zijn er roetveegpieten bij het inhalen van de Sint in Scheveningen.

De wens van de burgemeester is leidend bij die keuze, stelt Peter Boelhouwer van de intochtorganisatie. Het moet 17 november bij de intocht een feest worden voor alle kinderen, is de gedachte. Waar veel dorpen en steden kiezen voor uitsluitend zwarte pieten gaat Den Haag voor een mix en dus voor blijvende modernisering van de traditie.

Volgens wethouder Rachid Guernaoui (Groep De Mos) is de magie van het kinderfeest dat de pieten onherkenbaar zijn. ,,Dat betekent dat net als bij de intocht van afgelopen jaren een aanzienlijk deel van de pieten zwartgeveegd is door het roet. Dat zijn dus pieten die zwarte vegen hebben op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen zijn gekropen. Het is belangrijk dat de verhaallijn van de intocht in Scheveningen herkenbaar is voor de kinderen.’’

Kinderombudsman

Het college van b en w doet een beroep op de ouders de discussie over Zwarte Piet niet over de rug van de kinderen uit te vechten. Het volgt daarmee een van de aanbevelingen van de Kinderombudsman. ,,Het belang van het kind staat voorop’’, aldus Guernaoui.

Boelhouwer, die de intocht in Scheveningen organiseert, bevestigt dat de opkomst van de roetveegpiet in Den Haag geen mensen ervan weerhoudt als ‘piet’ te willen meedoen met de intocht. Er zijn honderden pieten en er is een flinke wachtlijst, stelt hij. ,,Gisteren nog vroeg iemand: ‘Mag ik meelopen als piet’. Het is gewoon een heel mooi kinderfeest.’’

De onrust over zwarte en roetveegpieten is hij spuugzat. ,,Die discussie gaat maatschappelijk alle kanten op behalve de kant waar we eigenlijk heen moeten. Ik ben er klaar mee.’’