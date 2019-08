Roken op Haags terras steeds meer aan banden

19-jarige Haagse ‘pedojager’ ontkent chantagepo­ging chatcon­tact

16 augustus Een 19-jarige Hagenaar ontkent dat hij een mannelijk chatcontact heeft proberen te chanteren met een afspraakje in het Haagse Bos in Den Haag. De jongeman deed zich in maart dit jaar op een chatsite voor als een vijftienjarig meisje. Met een oudere man die reageerde, had hij een ‘date’ in het Haagse Bos.