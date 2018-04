Rokers houden dit land financieel overeind

ColumnEr zijn steeds minder rokers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar zijn 110.000 mensen gestopt met roken, een recordaantal. Wie nog wel rookt, steekt minder op. Blijkbaar hebben we de grens van het betaalbare bereikt. Is dit alles reden voor een hosannastemming? Ik meen van niet. Integendeel, het is een extreem gevaarlijke ontwikkeling.