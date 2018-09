‘Rokers zijn de meest tolerante mensen die er zijn'

Interview Willeke schrijft 'com­pleet' boek over maagver­klei­ning: 'Ik sleep 31 kilo minder mee'

7:13 Na jarenlange tevergeefse strijd tegen de kilo’s was Willeke van den Heuvel (49) het zat. Afgelopen maart onderging zij daarom een maagverkleining en schreef daar een boek over: 'Banaan of kiwi? Alles wat je wilt weten over maagverkleiningen'. Met haar boek wil zij bewustzijn creëren bij artsen en aankomende patiënten. ,,Het is niet even ziekenhuis in en uit."