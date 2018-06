Rol Den Haag bij slavernij

Video Vogelop­vang De Wulp helpt met olie besmeurde zwanen er weer bovenop

19:28 Hulpverleners hebben de handen vol aan het opvangen van met olie besmeurde vogels, met name zwanen. Afgelopen zaterdag botste een zeeschip in de Botlek tegen een steiger aan, waarna veel olie vrij kwam. Veel vogels en met name zwanen zijn hier de dupe van geworden. Medewerkers van vogelopvang De Wulp in Den Haag zetten zich met man en macht in voor de met olie besmeurde dieren die binnen worden gebracht.