‘Rol van familie Mitch in hoger beroep tegen agenten moet kleiner’

De onophoudelijke stroom verzoeken en interrupties van de advocaat van de nabestaanden was schadelijk voor de aangeklaagden, zegt advocaat Thijs Kelder terugkijkend op de rechtszaak vorig jaar december. Hij staat de agenten bij die toen werden veroordeeld voor de dodelijk verlopen arrestatie van Mitch Henriquez (42) in juni 2015 in het Haagse Zuiderpark. Het hoger beroep begon vandaag met een regiezitting over onderzoeken die gedaan moeten worden, de inhoudelijke behandeling is in april.

Terughoudend

Het voelde, volgens Kelder, of het een proces betrof van twee tegen een: Het OM en de nabestaanden tegen de dienders. Kelder stelde vandaag onder meer dat nabestaanden nog maar één keer zouden mogen spreken, en dat er ‘ terughoudend’ met nieuwe verzoeken moest worden omgegaan.

Advocaat Richard Korver, die de moeder en zussen van Mitch Henriquez bijstaat, meent juist dat de zaak door zijn ‘actieve houding’ gediend is. Zo wist hij duidelijkere beelden boven water te halen waarop te zien was dat een van de twee agenten een arm om de nek van de Arubaan geklemd hield, en niet om zijn kaak, zoals de agent tot dan toe gezegd had.

De agenten vrezen nog altijd voor hun veiligheid als hun identiteit bekend raakt. ,,Als ik de deur uitloop, kijk ik nog altijd over mijn schouder’’, zei een van de agenten vandaag onherkenbaar vanuit een getuigencabine en met vervormde stem.

Met hand en tand verzetten de raadslieden van de dienders zich tijdens de zitting dan ook tegen pogingen van Korver om de identiteit van de agenten openbaar te maken. Korver stelt dat hij onderzoek wil doen naar de achtergrond van de dienders. Dat heeft het OM in zijn ogen nagelaten. Maar advocaat Caroline de Sitter, die net als Kelder de agenten bijstaat, somde de dreigementen van sociale media op. ‘ Oog om oog, tand om tand, het jachtseizoen is geopend’ , is er een van. ,,Als de identiteit bekend raakt, volgen in mum van tijd ook adressen, namen van scholen van kinderen’’, zei De Sitter.

Volkswoede

Volgens Korver is er geen sprake van recente dreigingen tegen de agenten. Bovendien, stelt hij dat er tegen mannen als Robert M. , Volkert van der Graaf en Benno L. een veel grotere volkswoede bestond. ,,Daar is nooit sprake van geweest dat ze anoniem konden blijven.’’

Over de wurgklem en of die tot de dood van Henriquez heeft geleid, zal het straks ook weer gaan als het hof de zaak in april inhoudelijk behandelt. Het Openbaar Ministerie heeft aan een nieuwe deskundige, hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht Wilma Duijst, gevraagd duidelijkheid te geven. Vooral als het gaat om de inzichten over het acute stress syndroom dat volgens drie deskundigen tot Mitch’ dood leidde.