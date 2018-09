Roland Verbiest leeft als Mad Max in Congo: 'Ik had geen stuiver toen ik aankwam'

Je houdt van hem of je haat hem. Zo'n type is Hagenaar Roland Verbiest. Eigenwijs, jaloersmakend creatief in het pakken van de tijdgeest, vaak onnavolgbaar in zijn denken en daardoor irritant. ,,Ik had ooit de ambitie om van de stilstaande poel Den Haag een snel stromende rivier te maken", zegt hij nu.



Den Haag heeft daarom veel van hem gehouden, in de vorige eeuw vooral. Vanwege zijn briljante plan en uitvoering voor een gratis muziekfestival in de nacht vóór Koninginnedag: de beroemde KoninginneNach. Met de Ha-Schi-Ba, Haagse Schilderswijk Bazar, was hij de tijdgeest ver vooruit. Een waanzinnig idee voor een multicultureel evenement in de achterstandswijk. Op dat moment al een 'no go-gebied' voor veel Hagenaars. Verbiest zag de rijkdom van de wijk en zijn inwoners én de noodzaak van met elkaar kennismaken als Hagenaars en Hagenezen. Het is nog maar een greep uit alle festivals en 25 jaar van initiatieven van Verbiest en zijn bureau Doen Evenementen, waaronder het opzetten van het surfdorp FAST in Scheveningen.



Maar zijn kracht werd ook zijn zwakte in onderhandelingen met mensen die zijn plannen moesten goedkeuren. Irritaties en een steeds moeilijker te dichten begroting van de KoninginneNach door onder meer steeds hogere eisen aan beveiliging, kregen de overhand. Verbiest pakte zijn koffers en vertrok tien jaar geleden met zijn broer Patrick uit Den Haag om een transportbedrijf te beginnen in Congo.