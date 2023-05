Rolex voor verjaardag van een neefje, dikke auto's en penthouses in Spanje, zo leeft ‘godfather’ Piet S.

Piet S. over incident in ‘mancave’, het enige gewelds­feit waar de drugsbaas van verdacht wordt

,,Het is niet zo dat er niks gebeurd is”, maar over een bedreiging met een pistool, mishandeling en een vrijheidsberoving van twee mannen in een autohandel in het Noord-Hollandse Uithoorn wil Piet S. niets weten. Volgens hem was het eerder zo dat hij verwachtte een klap uit te delen en hij er ook rekening mee hield ‘er eentje te krijgen’. Maandag kwam het enige geweldsfeit waar de vermeende Haagse drugsbaas van verdacht wordt ter sprake in de rechtbank van Den Haag.