Rolex voor verjaardag van een neefje, dikke auto’s en penthouses in Spanje, zo leeft ‘godfather’ Piet S.

Bidden tot Allah op Malieveld: ‘Waarom niet?’

Op de dag van het Offerfeest of het Suikerfeest is het extreem druk bij moskeeën. Zo druk dat er geregeld op straat wordt gebeden. De As Soennah Stichting zou daarom graag uitwijken naar het Malieveld of Zuiderpark. ,,Als we toestemming krijgen, staan we daar zeker voor open.”