Rollercoaster door brein van dementerende

Is het extra lastig om in een concert zo'n persoonlijk verhaal te zien?

,,Voor mij werkte het louterend. Sommige mensen gaan naar de psycholoog, anderen grijpen naar de fles - bij wijze van spreken. Dit was mijn manier.”



Is de voorstelling voor iedereen?

,,Niet voor kleine kinderen. Het is een confronterende rollercoaster door het brein van iemand met dementie. Mijn zoon - hij is tien jaar - was mee. Maar dat was ook omdat het over zijn opa gaat.”



Dementie is een heftig onderwerp. Was het moeilijk om de voorstelling niet té zwaar te maken?

,,We hebben een goede balans gevonden, denk ik. De muziek is van Spinvis: hij weet de ondraaglijke lichtheid van het bestaan heel goed weer te geven. Ook hebben we acteur Arjan Ederveen. Hij heeft de lach aan zijn kont hangen, maar hij speelt nu een serieuze rol.”



Hoe doet hij dat?

,,Voortreffelijk. Ik zat met mijn moeder naar de voorstelling te kijken en het was echt alsof ik mijn vader zag toen hij dementie kreeg. Daar, op de planken.”



Wat wil u bereiken met de voorstelling?

,,Ik wil nog meer begrip kweken voor dementie. Het is een heel verdrietig en zwaar proces. Vooral in het stadium dat er aanwijzingen zijn, maar dementie nog niet zeker is. Ik hoop dat mensen er ook troost uit kunnen putten.”



