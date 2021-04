Romeinse vondst uit Rijswijk in ere hersteld

Een fibula is een chique speld die Romeinen op hun kleding droegen, vaak bij de rechter schouder. Tien jaar geleden werd het voorwerp bij een archeologische opgraving in de woonwijk Eikelenburg gevonden. In de tijd van de Romeinen bevond zich hier een nederzetting.



Omdat de fibula vermoedelijk sinds de eerste of tweede eeuw na Christus in de grond heeft gelegen, was het aanvankelijk niet als dusdanig te herkennen. Toen het uit de aarde werd gehaald was het niet meer dan een onooglijk brokje zwaar aangetast metaal. Recentelijk besloot de gemeente toch om het voorwerp naar Restauratieatelier Restaura in Heerlen te sturen.