Rompertjes met ooievaars en Ridderzaal: Ontwerpsters verwerken hofstad in kinderkleding

Even vragen aanInoek Brouwer en Kristi Beugeling ontwerpen boekjes, rompertjes en knuffels voor stadskinderen, aangepast aan de stad waarin ze wonen. Vanuit Rotterdam en Amsterdam strijken ze nu neer in Den Haag.

Producten voor stadskinderen, wat zijn dat?

,,We vragen ons af wat een kind ziet vanuit een kinderwagen. Geen schapen of neushoorns, maar duiven, honden, katten en in Den Haag vooral meeuwen. Dus maken we zachte babyboekjes met stadsdieren en rompertjes met stadsiconen zoals de Ridderzaal en ooievaars.''

Hoe doen jullie dat?

,,Samen met een ontwikkelingspsychologe bestuderen we de belevingswereld van een kind. Een kind in een stad wordt blootgesteld aan veel prikkels, daarom houden we de kleuren van onze producten zacht. We ontwerpen alles samen, waarbij Inoek focust op het design en ik (Kristi) verantwoordelijk ben voor de marketing.''

Wat verkopen jullie het meest?

,,De pluchen duif is intussen onze mascotte. Het dier is in het echt niet zo populair, maar als knuffel wel!''

Slaat het aan in Den Haag?

,,Zeker! We zitten hier nu een half jaar en de verkoop loopt goed. Dat was in het begin wel spannend. In Den Haag is er nog niet veel sprake van stadsproducten, in tegenstelling tot in Rotterdam en Amsterdam. We wisten dus niet of het zou aanslaan. Maar Inoek is hier geboren, dus we moesten naar Den Haag.''

Waar komt alles terecht?

,,De winkels waaraan we leveren zitten in de buurt van het Lange Voorhout en het Plein. We horen dat daar veel politici en ministers langskomen. Het fijnst is om kinderen in een buggy te zien met een rompertje aan, of om iemand boekjes van ons te zien kopen aan de kassa. Laatst zag ik bij Scheveningen een kindje in het zand zitten met een boekje van ons, dat is natuurlijk geweldig!''