Romy en Simone beginnen foodtruck: ‘Je komt op plekken waar blije mensen zijn’

Ernst neemt duik in Hofvijver om onderwater­we­reld te ontdekken: Onzicht­baar, maar ook kwetsbaar

16:04 De Hofvijver is een van de bekendste wateren van Den Haag, wellicht zelfs van Nederland. Maar wat gebeurt er eigenlijk onder water? Ernst Raaphorst, ecoloog bij het Hoogheemraadschap, trok gisteren zijn duikpak aan en ontdekte de onderwaterwereld. ,,Het is belangrijk om te weten wat er onder water leeft, want het is heel onzichtbaar, maar ook kwetsbaar.”