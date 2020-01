'Rondje andersom' in De Uithof

Collecte­bus voor goede doel van de muur gerukt en meegenomen uit Albert Heijn XL

10:26 Een collectebus voor de Haagse dierenambulance is van de muur gerukt in de Albert Heijn XL in Rijswijk en met inhoud en al meegenomen. Een lege bus werd later in een grasveld naast een voetbalkooi gevonden.