Rondreizende zonnevlinder bezoekt Scheveningen

Van Zanen: ‘Er zijn geen stukken over de vreugdevu­ren achterge­hou­den’

Haagse ambtenaren herkennen zich niet in het verhaal dat er geprobeerd zou zijn om documenten over de vreugdevuren achter te houden. Een voormalig privacy-medewerker van de politie vertelde daar vorige week over in NRC.

16:50