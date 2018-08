Rondscheurende toiletten op het Plein

Het is niet altijd even makkelijk om in het centrum een openbaar toilet te vinden, maar met de app moet dit deels verholpen worden. De app toont waar toiletten te vinden zijn en welke horecaplaatsen hun wc’s openstellen voor bezoekers met hoge nood.

Wieltjes

De Mos is tevreden met de app en hoopt dat deze wat bekendheid vergaart. Voorlopig blijven de rijdende wc’s nog even op het Plein staan. De Mos: ,,Maar niet lang. Het is vooral omdat we de boodschap goed willen overbrengen.” Of hij zelf genoten heeft van het ritje op de rijdende wc’s (die overigens normaal worden gebruikt voor zogenoemde ‘toiletraces’)? De Mos: ,,Zeker! Het was heerlijk.”