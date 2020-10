Rondvliegende stenen en gesneuvelde ruiten: Hevige onweersbui richt ravage aan in Westland en Rijswijk

Zo zijn de bewoners van de Watersnip in s'-Gravenzande vannacht van hun bed gelicht door een enorme knal. De bliksem was ingeslagen in het dak van een woning. Hierdoor waren bij enkele huishoudens in de straat de stoppen doorgeslagen.



Door de flinke klap werden auto‘,s die in de straat stonden geparkeerd, geraakt door rondvliegende stenen. In het dak van de getroffen woning is een groot gat ontstaan.



Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt om de bewoners bij te staan. En ook stichting Salvage is uitgerukt om de bewoners te helpen met de afhandeling van de schade.