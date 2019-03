Rondzwervende hond eindelijk gevangen door dierenambulance

Al vanaf afgelopen zaterdag kreeg de dierenambulance meldingen binnen dat er zich een hond zou ophouden in de buurt van de Vogelwijk, Meer en Bosch en bij de Puinduinen. De dierenambulance, politie en handhaving wisten ervan, maar niemand wist het dier op beeld te vangen. Toen de hond gisteren eindelijk werd gefotografeerd, kon het kiekje worden gedeeld op social media.



Hierdoor herkende een oplettende fietsster de viervoeter, waarna ze op gepaste afstand achter de hond bleef rijden. Terwijl ze rustig achter het beestje fietste, belde ze met de dierenambulance om hen instructies over haar locatie te geven. Uiteindelijk wist de vrouw het beestje in een achtertuintje bij de Bosjes van Pex te leiden en met haar fiets de doorgang te blokkeren. Voor de dierenambulance was het toen een fluitje van een cent om de hond mee te nemen.



Medewerkers van het hospitaal hebben de hond nagekeken. ,,Zij is wat mager en hij is erg moe. Haar voetzooltjes zijn kapot”, constateert een medewerkster van de dierenambulance. Nu is de zoektocht naar de eigenaar ingezet. Maar dat is moeilijker dan gedacht. ,,Ze is niet gechipt, dus we moeten op andere manieren de eigenaar zien te vinden. Op de website Amivedi waar huisdiereigenaren berichten van vermissing kunnen plaatsen, is de hond niet te vinden. We hebben foto’s opgestuurd naar dierenartsen en asiels in de omgeving, maar niemand kent het dier. Op social media hebben we foto’s gedeeld van de hond: wie weet dat we zo het baasje kunnen achterhalen.”



De hond verblijft totdat ze is aangesterkt in het hospitaal. Als de eigenaar na die tijd nog niet is opgespoord, wordt het dier naar het asiel gebracht.



