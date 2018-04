Ronnie Flex en Typhoon naar strand Scheveningen

De rappers Typhoon en Ronnie Flex horen tot de smaakmaker van het derde strandconcert in Scheveningen. Met nog een lange rij namen vormen zij de crème de la crème van nederhiphopartiesten die op zaterdag 8 september hun opwachting maken in de reeks Live on the Beach.

Volledig scherm Ronnie Flex en zijn band Deuxperience. © Ben Houdijk

Voor Typhoon is het optreden extra bijzonder, want het is het enige concert dat hij dit jaar geeft. De rapper en zanger – echte naam Glenn de Randamie – sluit een dag vol Nederlandse urban af met een anderhalf uur durend optreden. Typhoon won in 2004 de Grote Prijs van Nederland in de categorie hiphop/r&b, heeft al een een Zilveren Harp en twee Edisons op zak en kreeg de koninklijke familie aan het springen tijdens Koningsdag 2016 in Zwolle.

Capellenaar Ronnie Flex komt met zijn bad Deuxperience naar het strand van Scheveningen. Hij is bekend van hits als Zusje en Drank & Drugs en was afgelopen weekeinde een van de uitblinkende artiesten op Paaspop, de jaarlijke opening van het festivalseizoen in het Brabantse Schijndel.

Volledig scherm Typhoon geeft zijn enige concert van dit jaar op het strand van Scheveningen. © Ferdy Damman

Verder treedt Big2 op tijdens Live on the Beach. Hij vormt de helft van het duo The Opposites, lange tijd dé hiphopact op Nederlandse festivals. Bijzonder wordt voorts het optreden van Re:Freshed Orchestra. Dit hiphop- en jazzy ensemble begeleidt de artiesten Diggy Dex, Kenny B, Postmen, Brainpower en King Bee. In hun uur durende show komen alle grote hits van deze artiesten voorbij, van Dansplaat tot Parijs en van Back by Dope Demand tot Slaap lekker. ,,Een mooie mix van jong en oud’’, noemt organisator Arwin Touw het programma.

Live on the Beach is dit jaar uitgebreid van twee naar drie dagen. Op donderdag 6 september treedt de Golden Earring op, op vrijdag 7 september is het de beurt aan Anouk. De voorverkoop voor het hiphop-evenement begint donderdag 5 april om 10.00 uur via www.liveonthebeach.nl