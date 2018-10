Rood icoon: Van vechtlessen tot reptielen in de kelder

Het ene deel van Den Haag heeft er ooit op les gezeten, het andere deel is er vast wel eens langsgereden of -gelopen. De school voor vechtkunsten aan de Groot Hertoginnelaan, waar Steve van Nieuwenhuizen les geeft in judo en twee stijlen jiujitsu, gaat helemaal terug naar 1936. In dat jaar werd de school opgericht door zijn vader Bob. De school stond toen nog niet op de huidige plek, maar verderop aan de Columbusstraat onder de naam London School of Sports.



Veertien jaar lang werd op nummer 275 lesgegeven, tot er in 1950 een brand uitbrak boven een café-restaurant aan de Groot Hertoginnelaan. ,,Eigenlijk moest dat gebouw daarna gesloopt worden'', vertelt Steve van Nieuwenhuizen. Hij staat op om er een zwart-wit plaat bij te pakken waarop het gebouw te zien is voor het werd verwoest door de vlammen. Waar nu slechts één verdieping is, waren er toen drie. De sensei (een leraar in Japanse zelfverdedigingskunsten en vechtsporten) wijst naar de bovenste etages. ,,Die verdiepingen waren verwoest, maar de begane grond niet. Mijn vader kon dat huren van de gemeente, met de voorwaarde dat hij zelf geld bijlegde om het op te knappen.'' En vanaf dat moment ging de school verder aan de Groot Hertoginnelaan.