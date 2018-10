Rooftassen binnenkort mogelijk verboden? Lees ik dat goed?

Uiteraard is de boosdoener in deze zin het woord ‘mogelijk’. Met andere woorden: er wordt nog aan getwijfeld. Voor wie nog aarzelt: nergens in Europa lijden winkels meer verlies door diefstal dan in Nederland. Zeker 1,5 procent van de totale winkelomzet verdwijnt in de speciaal geprepareerde tassen van - met name - Oost-Europese bendes. Rooftassen, worden ze genoemd. Ze zijn een praktijkvoorbeeld van natuurkunde: de kooi van Faraday in actie. Geen elektrisch veld dringt door omdat de tas is bekleed met aluminumfolie of isolatiemateriaal uit de bouwmarkt.

Wat mij bevreemt is dat heel veel gemeenten in hun APV (Algemene Politie Verordening) het verbod op deze tassen niet hebben opgenomen. Andere wel. Daarin staat: ‘Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben: een tas die er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van diefstallen te vergemakkelijken’.

Toen de partij RijswijksBelang deze week de kwestie aankaartte bij hun burgemeester, Michel Bezuijen, zei deze dat hem onlangs dezelfde vraag was gesteld door de wijkagent, bij winkelcentrum In de Boogaard. Hij heeft nu besloten de ‘mogelijkheden’ te bekijken. Ondertussen is het zuchten en steunen voor de winkeliers. Daar waar vroeger nog gejat werd bij het ‘grootkapitaal’ is nu ook de kleine ondernemer de dupe.

Zelfs als de tassen worden verboden - zodat winkeldieven makkelijker kunnen worden betrapt - vormt de hardnekkige gewoonte van de winkeldief een probleem. Het zijn veelplegers die zich niet laten tegenhouden door een aanhouding. Meest droeve dieptepunt tot nu toe: een vrouw uit Zwolle die vorig jaar gepakt werd en een strafblad voor winkeldiefstal bleek te hebben van maar liefst zesendertig kantjes. ‘Te dik om een nietje door te krijgen’, verzuchtte de rechter, en gaf de vrouw zeven weken cel.