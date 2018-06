Rook verraadt brand in vuilniswagen

Vier aanhoudin­gen vanwege poging tot inbraak in garagebox

17:05 De politie heeft vier mannen aangehouden op verdenking van een poging tot inbraak in een garagebox in Rijswijk. Drie Hagenaars van 30, 37 en 39 jaar en een 29-jarige man zonder vaste woonplaats probeerden hier in de nacht van 28 op 29 juni in te breken, maar werden op heterdaad betrapt. Dit maakte de politie vandaag bekend.