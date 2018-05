Rooklucht in Brasserhout blijkt brand in vuilcontainer

Vijfdui­zend gele badeendjes in de Rijswijkse 'hofvijver'

10:25 Vijfduizend gele badeendjes zwemmen zondag 3 juni om het hardst in de Rijswijkse 'hofvijver'. De opbrengst van de eendjesrace in de vijver tussen de Rijswijkse Schouwburg en het toekomstige Huis van de Stad gaat naar een definitieve huisvesting voor Resto VanHarte en een Educatieve route in Park Overvoorde. Rotary Club Rijswijk 3-Vliet organiseert de race in verband met het 25-jarig bestaan.