Rookpluimen brand Rijswijk tot in Rotterdam te zien

De melding kwam omstreeks 13.15 uur binnen bij de hulpdiensten. De brand was uitgebroken in een container op een bedrijfsterrein van afvalverwerkingsbedrij Van Puffelen Metaalrecycling, meldt calamiteitensite District8. Doordat er isolatiemateriaal in de container was, ontstond er veel rook.



Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden is de situatie verder met één brandweereenheid afgehandeld. De brand was 'vrij snel' onder controle dankzij personeel van het bedrijf, dat samen met de brandweer het vuur te lijf ging. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.