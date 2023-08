Rookverbod op het strand? ‘Prima idee! Alleen het handhaven is een probleem’

Haagse Maxine bestormt Belgische hitlijst, maar is als zangeres in Nederland nog vrij onbekend

Singer-songwriter Maxine van Breukelen (25) uit Den Haag begint als zangeres steeds meer bekendheid te krijgen in België. Haar nummer was afgelopen weekend al te horen op Tomorrowland en is nu in de top 10 van de Vlaamse Ultratop 50 binnen gekomen.