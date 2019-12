Rookwolken opgetrokken, maar sfeer blijft grimmig in Duindorp

Inmiddels is de rust voor even teruggekeerd in de wijk, maar het afgelasten van de traditie tijdens de jaarwisseling heeft in Duindorp nu al voor veel ellende gezorgd. Aan het Markenseplein brandde snackcar Melissa volledig uit. Verderop in de wijk moesten een bushalte, een boom en papierbakken het ontgelden. Ramen van het in aanbouw zijnde appartementencomplex aan de Houtrustweg zijn ingegooid.