Rooms-Katholieke kerken in Den Haag sluiten opnieuw de deuren vanwege corona

De maatregelen die vanaf zaterdag 30 januari ingaan.

- Alle publieke vieringen worden opgeschort.

- Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat, is de kerk geopend voor persoonlijk gebed.

- In de weekenden zijn alle kerken gesloten (dus ook voor persoonlijk gebed) om een toeloop van bezoekers te vermijden.

- De Lourdeskapel op Scheveningen en de Mariakapellen bij de Antonius Abtkerk, de Paschaliskerk en de kerk van Marlot blijven voor gebed geopend.

- Iedere zondag wordt via het YouTube-kanaal een Eucharistieviering uitgezonden.

- Alle vergaderingen en andere bijeenkomsten worden opgeschort. Uiteraard blijft het mogelijk om digitaal te vergaderen, waarbij ieder vanuit huis inlogt.

- Pastoraal bezoek door pastores of door vrijwilligers wordt opgeschort. Wel is het wenselijk via telefoon, WhatsApp of e-mail contact te onderhouden.

- In geval van dringende pastorale nood (zoals de vraag om een ziekenzalving), blijven de pastores beschikbaar (zo nodig ook in de avonduren).

- Uitvaarten en de voorbereiding daarop kunnen blijven plaatsvinden in onze kerken, met inachtneming van alle preventiemaatregelen. Tijdens een uitvaart verzorgd door de parochie kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn, met uitzondering van de kerk van Marlot.