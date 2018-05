Roos vertrok als vrijwilliger naar Grieks vluchtelingenkamp: 'Ik ben anders naar de wereld gaan kijken'

Even vragen aanTwee jaar geleden vertrok de Haagse zangeres Roos Meijer (23) als jonge vrijwilliger voor vijf maanden naar de vluchtelingenkampen in Griekenland. Daar raakte ze zo onder de indruk van alles wat ze zag, dat ze er een album over schreef.