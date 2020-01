Rosy (6) lijkt op een blonde labrador, maar is een Turkse straatmeid

Ze lijkt op een blonde labrador, maar ze is een Turkse straatmeid. Een hele mooie, met prachtige zwart omrande slaapkamerogen en een zachte zandkleurige vacht met vlekken. Ze is meteen vriendelijk als ik me meld op haar Voorburgse logeeradres. Ze snuffelt even om te ruiken wie ik ben en knippert met haar mooie ogen als ik over haar koppie streel.