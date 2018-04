Rotterdammer (19) aangehouden voor fatale schietpartij in shishalounge

VideoEen 19-jarige man uit Rotterdam is aan het begin van de avond aangehouden voor de dodelijke schietpartij in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Hierbij werd op zaterdagavond 7 april de 17-jarige Azad Asin neergeschoten. De maandag erna overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie maakte het nieuws over de aanhouding aan het begin van de avond via social media bekend. De verdachte is ingesloten en zit in beperkingen. Hij zal worden verhoord. Een woordvoerder meldt dat er verder op dit moment nog geen uitspraken gedaan kunnen worden. Hoe de politie de dader op het spoor gekomen is, is onduidelijk.

Azad kreeg die bewuste zaterdagavond in shishalounge VLVT ruzie met een andere bezoeker, die hij niet gekend zou hebben. De situatie liep al snel uit de hand en uit het niets werd een wapen getrokken. De dader schoot twee keer en vluchtte vervolgens.

De tiener overleed de volgende maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dinsdag kwamen familie en andere belangstellende massaal bijeen bij een verenigingsgebouw in het hart van de Schilderswijk om Azad te herdenken en om troost te vinden bij elkaar. Woensdag was er nogmaals een herdenking die geleid werd door de imam van de moskee in diezelfde buurt. Het lichaam van de jongen is overgedragen aan zijn familie. Hij is in Turkije begraven.

Beelden

In een poging de dader op het spoor te komen deed de politie dinsdag een oproep om beelden van de avond dat het volledig misging in de shishalounge op te sturen. Er was inmiddels al wel een video van de schietpartij opgedoken, maar de politie was op zoek naar betere beelden.

Er werd daarom specifiek gevraagd om bijvoorbeeld selfies en snapchats, maar aan deze oproep werd aanvankelijk geen gehoor gegeven. Of de dader nu toch aan de hand van beeldmateriaal gepakt is, is onduidelijk.

Bekijk hier de beelden van de herdenkingsbijeenkomst voor Azad: