Rotterdammer (20) doodde Haagse d’Angelo met 16 steken: ‘Ik bleef doorgaan totdat hij minder kracht zette’

Rotterdammer Felisionio S. fietste in de nacht van 26 op 27 augustus 2019 van zijn oma naar het adres aan de Uilebomen in Den Haag. Hij had er afgesproken met een 27-jarige vrouw via de datingapp Badoo. ‘Ik connect je als ik in de buurt ben. Ff klaarmaken nog’, appte hij naar zijn date Rachida, rond tien over vier ’s nachts.