Routes naar Haagse scholen behoren tot de meest gevaarlijke in Nederland

Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws en de Rijksuniversiteit Groningen op basis van politiecijfers. RTL gaf deze krant op verzoek inzicht in de top 5 van basisscholen en middelbare scholen in Nederland die het vaakst te maken kregen met verkeersongelukken in de buurt. Het betreft overigens alleen de grotere ongelukken, waarvoor de politie werd gealarmeerd.

In die top drie met basisscholen komen twee scholen uit Den Haag voor: De Koningin Beatrixschool en de Prinses Marijkeschool. Geen enkele andere gemeente komt twee keer in de top 3 of 5 voor. Er gebeurden bij beide scholen 29 verkeersongelukken in de afgelopen 3 jaar, binnen een straal van 150 meter van de scholen. Alleen rondom een school in Rotterdam (Cosmicus) ging het vaker mis: 31 keer.

In de top drie met middelbare scholen is Den Haag ook een keer gerepresenteerd, met De Einder. Er gebeurden in de afgelopen drie jaar 22 ongelukken rond die school.

Schrikbarend

Opvallend is dat de scholen vlakbij elkaar staan: In of op de rand van de Schilderswijk. Het Haagse CDA-raadslid Daniëlle Koster, dat al jaren strijdt tegen onveilige verkeerssitaties rondom scholen, vindt het hoog tijd dat de gemeente onderzoekt wat er aan de hand is met de veiligheid van de fietsroutes naar de genoemde scholen. Ze wist al langer dat er rond veel onderwijsgebouwen in de stad verkeersonveilige situatie bestaan, maar zag dit nooit eerder zo terug in keiharde cijfers. ,,Rondom twee Haagse basisscholen gebeuren bijna de meeste ongelukken van heel Nederland! Dat zijn schrikbarende cijfers. Reden genoeg om het stadsbestuur te vragen snel maatregelen te nemen. Te beginnen bij deze scholen.’’

Ze denkt bijvoorbeeld aan de inzet van klaarovers en verkeerslichten die alleen aan gaan op breng -en haaltijden of desnoods het instellen van een parkeerverbod rond die tijden, zodat de verkeerssituatie overzichtelijker wordt bij de school. ,,Onderzocht moet worden wat in deze situatie het beste past.’’ Ze wijst er ook op dat ouders er nog nadrukkelijker op gewezen moeten worden dat ze niet met de auto naar school komen. ,,Al weet ik dat sommigen dat niet durven, juíst omdat ze de situatie voor fietsers onderweg naar school onveilig vinden.’’